أحدهم ضابط.. مقتل واصابة 4 اشخاص أثر مشاجرة في بغداد

2022/10/28 | 12:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل واصابة 4 اشخاص أثر مشاجرة ضمن منطقة الشعب بالعاصمة بغداد.

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