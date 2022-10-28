2022/10/28 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مصدر خاص داخل نادي برشلونة، الأجواء داخل الفريق الكتالوني، بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وموقف المدرب تشافي هيرنانديز من الاستمرار مع البلوجرانا.وقال المصدر، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خيبة أمل وإحباط داخل برشلونة..



وهذا موقف تشافي من الاستمرار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خيبة أمل وإحباط داخل برشلونة.. وهذا موقف تشافي من الاستمرار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خيبة أمل وإحباط داخل برشلونة.. وهذا موقف تشافي من الاستمرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).