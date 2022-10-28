هل يؤدي انتعاش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث لتهدئة التحذيرات من الركود؟

2022/10/28 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تتوقع أن يؤدي انتعاش الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث إلى تهدئة جوقة التحذيرات من الركود

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