بعد فوزه بولاية ثالثة.. السعودية تعلن عن زيارة شي وقمة

2022/10/28 | 13:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية السعودي أنه من المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة مرتقبة إلى المملكة، بعد أيام من فوز شي جين بينغ بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.

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