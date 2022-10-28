كمين محكم يطيح بمتهمين اثنين بحوزتهما 15 قطعة اثرية وسط بغداد

2022/10/28 | 13:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، الإطاحة بمتهمين اثنين بحوزتهما 15 قطعة اثرية وسط بغداد

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