طيف سامي تتسلم مهامها وزيراً للمالية 

2022/10/28 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تسلمت طيف سامي، اليوم الجمعة، مهامها وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وجرت مراسيم تسليم حقيبة المالية من قبل وزيرة المالية وكالة هيام نعمت في مقر الوزارة.

وصوت مجلس النواب مساء أمس الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

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