2022/10/28 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بدأ اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية، بحضور العراق.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن "اجتماع مجلس وزراء التجارة والاقتصاد العرب بدأ في العاصمة الجزائرية، بمشاركة العراق".

وأضافت، أن "الوزراء سيناقشون عدداً من الأعمال التي تم تحضيرها من قبل اللجان الاقتصادية والاجتماعية ومنها قواعد المنشأ والاتحاد الجمركي ومنطقة التجارة العربية الحرة وتقرير الأمين العام للجامعة العربية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة العراق.. بدء اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في الجزائر ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة العراق.. بدء اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب في الجزائر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).