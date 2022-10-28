ضبط 3 حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2022/10/28 | 13:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكن من ضبط ثلاث حاويات بالتعاون مع مركز الكمرك تحتوي على (رول عازل وعوازل تورباين وفلاتر وهياكل حديدية)، متجاوزة المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأضافت، أنه "تم تشكيل لجنة من الجهات العاملة وتنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة كمرك ام قصر".

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