تركيا تعلن استعدادها للتعاون مع حكومة السوداني

2022/10/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت وزارة الخارجية التركية، اليوم

الجمعة، بنيل الحكومة العراقية الجديدة

برئاسة محمد شياع السوداني ثقة

البرلمان، فيما اكدت استعدادها للتعاون

معها.

وقالت الخارجية التركية في بيان

صحفي إن "تركيا ترحب

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