طيف سامي تتسلم مهامها وزيرا للمالية

2022/10/28 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت طيف سامي، اليوم الجمعة، مهامها

وزيراً للمالية في حكومة رئيس الوزراء

محمد شياع السوداني.

وجرت مراسيم تسليم حقيبة المالية من قبل

وزيرة المالية وكالة هيام نعمت في مقر

الوزارة.

وصوت مجلس النواب مس

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