المالية تصدر تنويها بشأن نشر اخبار ونشاطات وزيرتها على مواقع التواصل

2022/10/28 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة المالية، اليوم الجمعة، تنويها بشأن نشر اخبار ونشاطات وزيرتها على مواقع التواصل.

ونفت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) "وجود اي صفحة رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي باسم وزير المالية طيف سامي محمد، إذ ان اي صفحة تدعي انتسابها للوزير هي صفحة وهمية وغير رسمية".

وأشارت إلى أن"جميع نشاطات وزير المالية تنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحتها على الفيسبوك وتويتر ، باسم وزارة المالية العراقية الموثقة بالعلامة الزرقاء ، والتي تعتبر المنبر الإعلامي الوحيد المعني بنقل اخبار ونشاطات وزير المالية".

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