انهى حياته ركلاً.. شرطة الديوانية تطيح بعشريني قتل أبيه بالضرب المبرح

2022/10/28 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، القبض على شاب عشريني قتل والده بالضرب المبرح، مبينة أنه تم المباشرة بالتحقيقات للتعرف على اسباب الحادث.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وحال ورود معلومات تؤكد على قيام احد الأشخاص والبالغ من العمر 29 سنة بقتل والده (56) سنة بالضرب المبرح مما أدى إلى وفاته وذلك في منطقة الحي العسكري الثاني".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وبذل أقصى الجهود حيث تمكنت قوة من مركز شرطة الحسين (ع) بأمرة مدير قسم شرطة البلدة العميد عمار حمد كاظم فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين من إلقاء القبض على المتهم"، مبينة أنه "من جانبها باشرت الأجهزة الأمنية تحقياقتها للتعرف على اسباب الحادث".

هذا واكدت مديرية شرطة الديوانية، امس الخميس، قيام المدعو أحمد إسماعيل بالاعتداء على والده وركله بالارجل مما ادى الى وفاته.

وقالت المديرية لـ (بغداد اليوم)، أن "المجنى عليه والد القاتل يعمل كاسب يسكن الديوانية الحي العسكري الثاني".

وبينت أن "سبب الحادث خلاف عائلي داخل منزلهم".

وأشارت الى أن "القاتل لاذ بالفرار والجهات الامنية مازالت تبحث عنه واصدرت تعميم لكافة السيطرات بإلقاء القبض عليه".

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