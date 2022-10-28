2022/10/28 | 13:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عودة نظام المشروع الوطني الى العمل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "‏بمتابعة شخصية ومباشرة من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي، واشراف مدير تسجيل المركبات وبجهود عالية ومتواصلة من قبل كوادر مديرية التسجيل، تم العمل على إصلاح الخلل الفني الذي حدث في اليومين السابقين لمشروع (تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة).

واضافت انه "تم إصلاح هذا الخلل وعودة نظام المشروع الوطني إلى العمل"، مستدركة بالقول: "لذا تدعوكم مديرية المرور العامة ومن يوم الاحد المقبل بالتوجه إلى جميع مواقع التسجيل ومنح إجازات السياقة لأنها حاليا تعمل وبطاقة استيعابية كاملة وتستقبل جميع معاملات المواطنين الكرام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تعلن عودة نظام المشروع الوطني الى العمل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تعلن عودة نظام المشروع الوطني الى العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).