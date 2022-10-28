2022/10/28 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أثارت النجمة شمس الكويتية جدلاً واسعاً عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تواصل تغريداتها المتعلقة بالشؤون العامة في الصحة والسياسة وغيرهما.وأكدت المطربة الخليجية في أحدث تغريداتها عبر “تويتر” أن شرائح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شمس الكويتية تثير جدلا كبيرا بعد إعلانها وجود لحوم بشرية في مطاعم الوجبات السريعة المركز الخبري الوطني.

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