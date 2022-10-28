2022/10/28 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال الرئيس الألماني اليوم الجمعة إن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في “قطيعة تاريخية” في علاقات بلاده مع موسكو وإن الحرب حطمت حلم الرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف “بوطن أوروبي مشترك”.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس الألماني عن العلاقات مع روسيا: لا مجال للأحلام القديمة المركز الخبري الوطني.

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