عبد الأمير الشمري يتسلم مهامه كوزير للداخلية خلفا لعثمان الغانمي

2022/10/28 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلم عبد الأمير الشمري مهامه كوزير للداخلية في حكومة محمد شياع السوداني خلفا لعثمان الغانمي.

ووصل الشمري الى مقر الوزارة في العاصمة بغداد وكان في استقباله وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي ووكيل شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية الفريق أحمد أبو رغيف، وعقد الشمري مع الكادر المتقدم للوزارة مباحثات لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، موجهاً بالمحافظة على الأمن وديمومة السلام والعمل على راحة المواطن.

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