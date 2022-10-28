قيادات الإقليم تهنئ السوداني.. شاهد التفاصيل

2022/10/28 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني التهنئة لرئيس الحكومة الجديد محمد شياع السوداني وأعضاء كابينته الوزارية بمناسبة نيلهم ثقة البرلمان.

ففي اتصال هاتفي مع السوداني أكد البارزاني أهمية التعاون المشترك بين بغداد وإقليم كردستان.من جانبه هنأ رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني السوداني وأعضاء حكومته معربا عن أمله بأن تكون الخطوة التي وصفها بالواعدة بداية لإنهاء معاناة الشعب العراقي.وفي السياق عينه أكد رئيس حكومة الإقليم مسرور البارزاني في تغريدة على تويتر انه قدم التهنئة للسوداني عبر اتصال هاتفي مجددا له الدعم للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد يُفضّل فيها التعاون على الخلافات والحوار بدلاً عن الخصومة.

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