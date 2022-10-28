الخارجية الأميركية تهنئ السوداني وتؤكد: نتطلع للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة

2022/10/28 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأت الخارجية الأميركية رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان ان واشنطن تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة لتحسين الخدمات للشعب العراقي وضمان عراق آمن ومستقر وذي سيادة على النحو المبين في اتفاق الإطار الاستراتيجي مضيفا ان الشعب العراقي يستحق فرصة اقتصادية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة في حين أعرب البيان عن ترحيب الولايات المتحدة بالتزام السوداني بوضع الأسلحة تحت سيطرة مؤسسات الدولة الرسمية والشرعية.

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