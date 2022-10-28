مراسل CNN يأخذ جولة في محطة طاقة أوكرانية تعرضت للدمار في قصف روسي.. ماذا وجد؟

2022/10/28 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلقي مراسل CNN، نك روبرتسون، نظرة من الداخل على محطة طاقة أوكرانية تضررت جراء هجوم روسي، حيث أنها لا تزال مستهدفة من قبل قوات بوتين.

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