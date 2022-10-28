اليابان تخصص 200 مليار دولار كحافز للتخفيف من تأثير التضخم

2022/10/28 | 14:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، على حزمة اقتصادية ضخمة تشمل تمويلا حكوميا يبلغ حوالي 29 تريليون ين (200 مليار دولار) كحافز للتخفيف من تأثير التضخم.ووافق الحزب ومجلس الوزراء على الحزمة بعد اجتماع لجنة السياسة الاقتصادية اليوم الجمعة.ومن المقرر أن يعقد كيشيدا مؤتمرا صحفيا في المساء.ارتفع معدل التضخم في […]

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