رئيسي يهنئ السوداني ويؤكد عزم طهران على تطوير التعاون بين العراق وايران

2022/10/28 | 14:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: هنأ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الجمعة 10/28/2022، رئيس الوزراء محمد شياع...

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