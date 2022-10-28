2022/10/28 | 14:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ادان تجمع علماء خط الولاية في النجف الاشرف، الجمعة 10/28/2022،الهجوم الارهابي...

ظهرت المقالة علماء الدين في النجف: الارهاب التكفيري يرتكب مجزرة ضد أتباع أهل البيت في إيران أولاً على المسلة.

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