بيان للمرور العامة يخص نظام المشروع الوطني

2022/10/28 | 14:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إصلاح الخلل وعودة نظام المشروع الوطني.

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