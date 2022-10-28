مصر تدرس استضافة كأس أمم إفريقيا 2025

2022/10/28 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عضو مجلس

إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أن

مصر بصدد دراسة التقدم بملف رسمي

لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد

سحبها من غينيا، وإعلان الاتحاد

الأفريقي لكرة القدم، ال

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