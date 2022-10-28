صحيفة بريطانية :جنرال بولندي خدم في العراق وأفغانستان يتولى تدريب القوات الأوكرانية

2022/10/28 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الاتحاد الأوروبي جنرالًا بولنديًا

لقيادة عملية تدريب جديدة مع القوات

الأوكرانية وهو بيوتر تريتك، قائد فرقة

الفرسان المدرعة الحادية عشرة في

بولندا والذي خدم في العراق

وأفغانستان، من قبل الكتلة التي

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