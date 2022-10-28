تحالف الانبار يطالب السوداني باجراء تحقيقات بشأن أموال مسروقة بالمحافظة

2022/10/28 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا القيادي في تحالف الانبار الموحد

عبدالله احمد الجعيفي، الجمعة، حكومة

محمد شياع السوداني الى فتح تحقيق بجميع

ملفات الفساد بعهد مصطفى الكاظمي.

وقال الجغيفي في تصريح صحفي ان "حكومة

الكاظمي ارتكبت اخط

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