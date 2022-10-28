السيناريو الذي يمكن أن يدفع اللبنانيّين للتأسّف على عون! 

2022/10/28 | 14:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يُعقل أن يأتي يوم يتأسّف فيه اللبنانيون على انتهاء ولاية متّهمة بالضلوع في واحدة من أسوأ الكوارث الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والحياتيّة التي شهدها العالم؟

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