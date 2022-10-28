النفط تحدد موعد توزيع حصص البطاقة الوقودية للمواطنين

2022/10/28 | 15:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت وزارة النفط، موعد توزيع حصص البطاقة الوقودية من النفط الأبيض بين المواطنين.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، إن "البطاقة الوقودية الخاصة بحصص النفط الأبيض الشهرية سيتم توزيعها في المحافظات الشمالية اعتباراً من يوم غد، أما بالنسبة لبغداد والمحافظات الجنوبية فستطلق بمنتصف الشهر القادم".

وأضاف، أن "كمية الحصة الشتوية ثابتة بالنسبة للمحافظات حسب الاحتياج الفعلي للمواطن، أي أن حصة المناطق الشمالية أكثر من المنطقة الوسطى والجنوبية ولا يوجد أي تغيير"، مشيراً إلى أن "إطلاق الحصص يكون حسب متغيرات الجو لضمان انسيابية ديمومة توفير المادة للمواطنين من خلال البطاقة الوقودية".

وأكد طالب في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية معنية بتسويق المنتجات واحالتها إلى المواطنين".

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