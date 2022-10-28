2022/10/28 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، بتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تايوان والموقف الروسي تجاه مبدأ “صين واحدة”.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون: “نحن نقدر بشدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تشيد بموقف بوتين بشأن مبدأ الوحدة بين بكين وتايبيه المركز الخبري الوطني.

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