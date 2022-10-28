2022/10/28 | 15:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني وجه وزير الكهرباء العراقي الجديد، زياد علي فاضل، اليوم الجمعة، رسالة إلى العراقيين، دعاهم من خلالها إلى ترشيد الاستهلاك والالتزام بدفع رسوم الإشتراك بالطاقة ، وكشف عن وضع ثلاث خطط استراتيجية للنهوض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء الجديد يوجه رسالة للمواطنين بعد تسنمه المنصب المركز الخبري الوطني.

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