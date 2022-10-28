2022/10/28 | 15:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثنت قطر على لاعبي المنتخب الأسترالي نظرا لجهودهم في التوعية حول "قضايا مهمة" وأشارت إلى عدم وجود "دولة مثالية"، حسبما قال متحدث باسم اللجنة العُليا للمشاريع والإرث في قطر لـCNN

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر ردا على مطالبات أسترالية بتعديل قوانين العمال ومجتمع "الميم": لا توجد دولة مثالية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر ردا على مطالبات أسترالية بتعديل قوانين العمال ومجتمع "الميم": لا توجد دولة مثالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).