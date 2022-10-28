اكتشاف جثة في فرانكفورت أسفل طائرة قادمة من طهران

2022/10/28 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت صحيفة “بيلد” اليومية الألمانية العثور على جثة في الهيكل السفلي بطائرة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت قادمة من طهران أمس الخميس.

وذكر موقع لوفتهانزا أن العمال اكتشفوا الجثة بعد أن غادر ركاب الرحلة إل.اتش 601 الطائرة ونقلت الطائرة الإيرباص طراز إيه340 إلى حظيرة للصيانة.

وامتنعت لوفتهانزا والشرطة الاتحادية عن التعليق، ولم يتسن الاتصال بشرطة فرانكفورت لتعقيب.

ويتزامن الحادث مع اضطرابات واسعة في إيران، أشعلتها وفاة مهسا أميني الكردية الإيرانية التي احتجزتها شرطة الأخلاق الإيرانية.

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