2022/10/28 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، باستهداف عجلة بقصف جوي تركي في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال مراسلنا، إن طائرات تابعة لسلاح الجو التركي قصفت عجلة قرب جبل سنجار.

واضاف، أن العجلة كانت تقل قياديا في وحدات حماية سنجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى.. قصف تركي يستهدف عجلة تقل قياديا في وحدات حماية سنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى.. قصف تركي يستهدف عجلة تقل قياديا في وحدات حماية سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).