وزير الدفاع يدلي بأول تصريح ويوجه رسالة للضباط والمراتب

2022/10/28 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

ادلى وزير الدفاع ثابت محمد بشار العباسي، اليوم الجمعة، بأول تصريح له، فيما وجه رسالة للضباط والمراتب "شؤونكم اولويتنا".

وقال العباسي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجيش العراقي عنوان الوطن وتاريخه المشرف الذي يفخر كل العراقيين ببسالته وشجاعته وإنجازاته".

وأردف بالقول: "قادة وأمرين وضباط ومراتب ستكون شؤونكم أولويتنا مثلما تكون حماية الوطن والشعب أولويتكم".

واختتم العباسي أن "كل مناشداتكم التي وصلتنا خلال الساعات الماضية نحن على علم مسبق بها وكانت متابعة من قبلنا عندما كنا نخدم الوطن من موقع تشريعي واليوم نعدكم بتحقيقها من موقعنا التنفيذي".

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