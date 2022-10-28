الأمن الوطني يطيح بـ12 إرهابياً في محافظتين

2022/10/28 | 16:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على ( 12 )إرهابياً في نينوى وكركوك.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهازنا في محافظتي كركوك ونينوى من القاء القبض على 12 إرهابياً صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية"

واضاف انه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم وفق القانون".

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