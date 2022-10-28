فقدت أنفها وسط صراخ الركاب.. كاميرا ترصد ما حدث لطائرة ركاب في الجو

2022/10/28 | 16:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظات مخيفة رصدتها كاميرا، اضطرت طائرة ركاب للهبوط بشكل اضطراري بعد تعرضها لأضرار بالغة بسبب سوء الأحوال الجوية أثناء تحليقها من مدينة سانتياغو في تشيلي إلى مدينة أسونسيون في باراغواي.

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