2022/10/28 | 16:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسنم رئيس الوزراء محمد السوداني اليوم الجمعة، مهامه رسمياً كرئيس للحكومة العراقية الجديدة.وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته ايرث نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتسلم مهامه رسميا رئيساً للحكومة، وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي التي جرت اليوم الجمعة”.

ظهرت المقالة خلفاً للكاظمي..



السوداني يتسنم مهامه رسمياً أولاً على ايرث نيوز.

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