"اعتداء عنيف" على زوج نانسي بيلوسي في هجوم على منزلهما

2022/10/28 | 16:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال درو هاميل، الناطق باسم رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، إن زوجها بول تعرض "لاعتداء عنيف" على يد مهاجم اقتحم منزلهما في سان فرنسيسكو خلال وقت مبكر من الجمعة، وقد نقل الى المستشفى.

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