2022/10/28 | 16:58 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اعلن مدير مرکز معتمد لابحاث السرطان عن انشاء مركز حدیث لعلاج...

ظهرت المقالة ايران تؤسس أول مرکز للابحاث و العلاج المتقدم فی کربلاء المقدسة أولاً على المسلة.

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