الحرس الثوري الإيراني يطلق النار على مدنيين في السليمانية ويقتل 3 منهم

2022/10/28 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر محلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 مدنيين في إحدة اقضية محافظة السليمانية باقليم كردستان، بنيران الحرس الثوري الايراني.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة مواطنين قتلوا بنيران الحرس الثوري الايراني في قضاء شاربازير في محافظة السليمانية باقليم كردستان"، دون الحصول على المزيد من التفاصيل.

وتشن القوات الايرانية بين الحين والاخر عمليات عسكرية وقصف صاروخي على مناطق في اقليم كردستان العراق، ضد قوى وتيارات معارضة للنظام الايراني.

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