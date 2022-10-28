2022/10/28 | 17:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يتسلم مهامه رسميا رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/28 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يتسلم مهامه رسميا رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يتسلم مهامه رسميا رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).