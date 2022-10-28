الوليد بن طلال يلحق بإيلون ماسك في شركة تويتر الخاصة الجديدة

2022/10/28 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شركة "المملكة القابضة" السعودية والمكتب الخاص لرئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال، الجمعة، عن تحويل حصتهما في أسهم شركة "تويتر" إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة بعد استحواذ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" على تويتر.

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