القبض على (12) إرهابياً في محافظتين

2022/10/28 | 17:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم جميعاً إلى الجهات القضائية.

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