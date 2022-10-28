2022/10/28 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BATKbsRsgTA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل السوداني خلال مراسم تسلمه مهام رئيس مجلس الوزراء من الكاظمي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد ماذا فعل السوداني خلال مراسم تسلمه مهام رئيس مجلس الوزراء من الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).