السوداني يوجه بتسهيل نقل جثمان الراحل فيصل الياسري من عمان إلى العراق

2022/10/28 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزير الثقافة بتسهيل نقل جثمان المخرج الراحل فيصل الياسري من عمان إلى العراق.

وقال مكتب السوداني في بيان صحفي “السوداني يوجه وزير الثقافة بتسهيل نقل جثمان المخرج الراحل فيصل الياسري من عمان إلى العراق”.

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