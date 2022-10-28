أول تعليق لترامب بعد استكمال استحواذ إيلون ماسك على تويتر

2022/10/28 | 17:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن سروره لأنّ منصّة تويتر أصبحت الآن "في أيادٍ أمينة"، بعدما استحوذ الملياردير إيلون ماسك عليها.

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