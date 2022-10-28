2022/10/28 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5MyVo3K8VpE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انتفاضة وانقلاب 1952 | انقلابات العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. انتفاضة وانقلاب 1952 | انقلابات العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).