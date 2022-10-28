شاهد بالصور.. مجلس الوزراء يعقد جلسته الاولى برئاسة السوداني

2022/10/28 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

مجلس الوزراء يعقد جلسته الإعتيادية

الأولى برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد

محمد شياع السوداني

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، الجلسة

الإعتيادية الأولى لمجلس

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