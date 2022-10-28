بعد توقف النظام.. المرور تعلن عودة

2022/10/28 | 18:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الجمعة، عودة نظام المشروع الوطني إلى

العمل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم العمل على إصلاح الخلل

الفني الذي حدث في اليومين السابقين

لمشروع ت

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