2022/10/28 | 18:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة 10/28/2022، وزير الثقافة...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بتسهيل نقل جثمان المخرج الراحل فيصل الياسري إلى العراق أولاً على المسلة.

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